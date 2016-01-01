صفقة الشر تركيا والإخوان.. فيلم وثائقي على شاشة الغد العربي

يقدم الإعلامي أيمن إبراهيم، فيلما وثائقيا، على شاشة الغد العربي، بعنوان "صفقة الشر تركيا والإخوان"، حيث من المقرر أن يعرض الجزء الأول من الفيلم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.



وتدور فكرة الفيلم الوثائقي حول كيف استغلت ودعمت تركيا الإخوان في بلدان الربيع العربى مصر وتونس واليمن وليبيا، ثم احتصان تركيا للإخوان والتنظيم الدولي مع وثائق وصور جديدة تظهر لأول مرة، ولقاءات مع ضيوف من مصر ولندن والأردن.