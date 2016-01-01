مدرب السويد: هدفي هو الفوز على سويسرا بدور الـ16 بكأس العالم

قال مدرب منتخب السويد يان أندرسون، إنه لا يفكر في شئ سوى تحقيق الفوز على المنتخب السويسري غدا، الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأوضح أندرسون - في تصريح بالمؤتمر الصحفي للقاء - "لا أدري إذا كانوا قللوا منا أم لا، يجب أن تسألوا الفرق الأخرى عن ذلك، أنا لا أضيع وقتي في ذلك، لدينا خطة واضحة، ونلعب وفقا لها، ولا أنشغل بالأشياء الأخرى".



وأشار إلى أن فريقه مستعد بشكل جيد للمباراة الإقصائية، لكنه رفض الكشف عن التشكيلة الأساسية، مؤكدا أنه لن يحدث تغييرات كثيرة عليها، مضيفا "المنتخب السويدي درس خصومه بشكل تفصيلي.. لدينا احترام كبير للمنافس كما فعلنا ضد كوريا وألمانيا، ليس لدينا شيء آخر إلا أن نكون منخرطين في المباراة، نحن على أتم استعداد وواثقين من ذلك، ونأمل أن نصل إلى أفضل حالة ممكنة".

