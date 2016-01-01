ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مدرب السويد: هدفي هو الفوز على سويسرا بدور الـ16 بكأس العالم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:26 م
مدرب منتخب السويد
مدرب منتخب السويد يان أندرسون
ا ش ا
قال مدرب منتخب السويد يان أندرسون، إنه لا يفكر في شئ سوى تحقيق الفوز على المنتخب السويسري غدا، الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح أندرسون - في تصريح بالمؤتمر الصحفي للقاء - "لا أدري إذا كانوا قللوا منا أم لا، يجب أن تسألوا الفرق الأخرى عن ذلك، أنا لا أضيع وقتي في ذلك، لدينا خطة واضحة، ونلعب وفقا لها، ولا أنشغل بالأشياء الأخرى".

وأشار إلى أن فريقه مستعد بشكل جيد للمباراة الإقصائية، لكنه رفض الكشف عن التشكيلة الأساسية، مؤكدا أنه لن يحدث تغييرات كثيرة عليها، مضيفا "المنتخب السويدي درس خصومه بشكل تفصيلي.. لدينا احترام كبير للمنافس كما فعلنا ضد كوريا وألمانيا، ليس لدينا شيء آخر إلا أن نكون منخرطين في المباراة، نحن على أتم استعداد وواثقين من ذلك، ونأمل أن نصل إلى أفضل حالة ممكنة".

ترشيحاتنا

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

شاهد.. لحظة هروب رضوان فايد أخطر رجال العصابات من سجن في فرنسا

تشكيل ناري لمنتخب البرازيل أمام المكسيك

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر دوللي شاهين الحقيقي

لحظة الحكم ببراءة متهم في قضية مذبحة رفح الثانية .. فيديو وصور

أنشيلوتي يفكر في نجم باريس سان جيرمان

شاهد.. لحظة توقيع الحضري عقده مع الإسماعيلي

الان بث حي ومباشر رابط مباراة البرازيل والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى كرواتيا.. صور

ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح مقابل أجر مغري أسبوعيا

براءة متهم بـ قضية أحداث مذبحة رفح الثانية

برشلونة يبدي اهتمامه بضم نجم يوفنتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

سعر صادم لإطلالة نادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

طوابير أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ..فيديو وصور

فيديو

بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف
تحيا مصر: 3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا
البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل والمكسيك الان مباشر الاسطورة الان
شاهد.. التموين تكشف حقيقة إلغاء صرف الأرز من البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟