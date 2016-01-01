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البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:16 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي
كريـم الخـطيب
دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الشعب العربي لمقاطعة منتجات الدول التى قررت نقل سفارتها للقدس.

وشدد «السلمي» خلال مؤتمر صحفي على ضرورة مقاطعة المنتجات التى تصدرها هذه الدول للعالم العربي، والهدف من ذلك هو محاصرة هذا التوجه بنقل سفارتهم الي القدس.

وقال رئيس البرلمان العربي، إنه لابد من مخاطبة الدول التى أبدت نيتها بنقل سفارتها إلى القدس، مشيرا إلى أن هناك جهودا من الجامعة العربية والتعاون الاسلامي بشأن رفض نقل السفارات الي القدس.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس جرائم ضد الشعب الفلسطيني، ولابد من الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها علي عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها خاصة في المحافل العربية والعالمية.

وأوضح أن البرلمان العربى سوف يبذل كل ما يستطيع ولن يتخلى او يتنازل عن القدس واخواننا في فلسطين صامدون لافتا الى وجود جهود تبذل لاعاقة كل التحركات التى تسعى الي نقل السفارات الي القدس.

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