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كأس العالم

الزمالك يتوصل لاتفاق جديد مع جروس

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:28 م
جروس
جروس
ملك موسى
كشف مصدر عن توصل نادى الزمالك لاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس لتولى تدريب الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما كانت المفاوضات قد تعثرت مع نفس المدرب من قبل.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أنه تم الاتفاق مع جروس خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يقود المدرب السويسرى القلعة البيضاء في الموسم الجديد برفقة 4 مساعدين من اختياره .

كانت الساعات الماضية شهدت توصل إدارة الزمالك لاتفاق مع الأوروجويانى خورخى دا سيلفا المدير الفنى الأسبق للنصر السعودى، قبل أن تتجدد المفاوضات مع جروس ويرحب الأخير بالأمر وتم اختيار المدرب السويسرى فى نهاية الأمر .

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