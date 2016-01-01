غدا.. ختام فعاليات حملة ترشيد المياه بالإسماعيلية

أكد المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناة، اليوم، الاثنين، نجاح فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ورفع الوعى المائى للمواطنين.



وأضاف عزب انه فى إطار التواصل مع الوزارات والكيانات المشاركة فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى والمقامة تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، يقام غدا بمكتبة مصر العامة ختام الأنشطة وتكريم المشاركين من كافة الهيئات والكيانات، مشيدا بالمجهود الذى بذل والنتائج التى تحققت وفتح جسور التواصل واستمرار التعاون بين التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمياه القناة وتلك الكيانات.



فيما أشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناة إلى أن الحملة نجحت فى ترسيخ فلسفة جديدة للتعامل مع المياه فى ضوء تعظيم قيمة نقطة المياه وما تبذله الدولة من أجل إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات العالمية، وإدخال تقنيات حديثة فى تنقية المياه أيضا الحفاظ على المجارى المائية من التلوث والاستفادة بمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة النباتات غير المثمرة، مشيدا بما تم إنجازه من كافة الشركات التابعة خلال الحملة.



ويتضمن برنامج ختام الأنشطة الذى أعده سيف شعلان مدير التوعية فيلم تسجيلى عن مياه الشرب وقيمتها وشعر وتكريم المشاركين.