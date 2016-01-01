الجامعة العربية تكرم محمد بن راشد.. بعد غد

تُنظم جامعة الدول العربية، احتفالية بمقرها، بعد غد، الاربعاء، لتكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس الوزراء وحاكم دبي، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في مجال التنمية الإنسانية سواء في الإمارات أو على المستوى العربي.



ومن المقرر خلال الاحتفالية أن يقوم أبو الغيط، بمنح الشيخ محمد بن راشد "درع جامعة الدول العربية للريادة في العمل التنموي"، حيث يستلمه نيابةً عنه محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات.



ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية حضورًا من أعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة وعددًا من الشخصيات العامة، الرسمية وغير الرسمية، كما يُلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمةً في هذه المناسبة يتناول خلالها اسهامات بن راشد في مجال التنمية الإنسانية.



وجدير بالذكر أن "درع العمل التنموي العربي" هي جائزة رمزية سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها اسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.