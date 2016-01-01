عمال عمر أفندي يطالبون بتحديد موعد انتخابات اللجنة النقابية

طالب المرشحون للجنة النقابية بشركة عمر أفندي بتحديد موعد اجراء انتخابات رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة النقابية، المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل، مؤكدين ضرورة أن يكون العمل النقابي باختيار العاملين وبإرادتهم، وليس بالتزكية.



وقال محمد لبيب المرشح على مقعد رئيس اللجنة النقابية بعمر أفندي، إننا نعيد الانتخابات للمرة الثالثة لوجود أخطاء من مندوبي القوى العاملة المكلفين بتنفيذ ومتابعة العملية الانتخابية في اللجان داخل شركة عمر أفندي.



واشار أنه في المرة الأولى لم يحضر 6 مندوبين لفتح اللجان في 6 مواقع وهي الإدارة المركزية ومخزن سمعان وفرع السيدة وفرع خيرت وفرع العباسية وفرع طما.



واضاف لبيب، أنه لم يتمكن المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات من إعلان النتيجة، وفي المرة الثانية التي جرت في يونيو عام 2008، تم فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية وهي 48 لجنة إلا أنه لم يتم تسليم النتائج للقوى العاملة من مندوبي اللجان في بعض الفروع.

