ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الفيوم يكرم طالبة لتفوقها الدراسي.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:18 م
محافظ الفيوم يُكرم
محافظ الفيوم يُكرم الطالبة ضحي عبد الحميد
الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، الطالبة ضحي عبد الحميد يوسف، لتفوقها الدراسي، حيث حصلت على مجموع 319 درجة من 320 درجة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة علي عوض الإعدادية بمنشأة عبد المجيد التابعة لإدارة إطسا التعليمية، وحفظها الكامل للقرآن الكريم، ومشاركاتها الايجابية الفعالة في إلقاء العديد من القصائد الشعرية في مدرستها وفى عدد من المؤتمرات الشعبية والوطنية.

وقام محافظ الفيوم بمنح الطالبة شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرًا لتميزها وتفوقها الدراسى، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم الطلاب المتميزين فى جميع المجالات تشجيعًا لهم على مواصلة التميز والتفوق.
محافظ الفيوم يكرم طالبة لتفوقها الدراسي.. صور
محافظ الفيوم يكرم طالبة لتفوقها الدراسي.. صور
محافظ الفيوم يكرم طالبة لتفوقها الدراسي.. صور

ترشيحاتنا

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

5 معلومات عن مدير مكتب الرئيس السيسي الجديد

انهيار عقارين بحي الساحل في شبرا

رسميا.. عصام الحضري ينتقل للإسماعيلي

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق.. وصلاة الجنازة غدا

هاشتاج ليفربول يتصدر تويتر عقب التجديد لمحمد صلاح

رئيس النواب يكشف حقيقة فرض ضريبة على التركات والمواريث

احذري من تناول هذه الأطعمة تصيبك بالاكتئاب واحتباس السوائل

شاهد.. لحظة هروب رضوان فايد أخطر رجال العصابات من سجن في فرنسا

تعرف على تشكيل منتخب المكسيك لمواجهة البرازيل

شاهد.. محمد صلاح يتحدث عن تمديد تعاقده مع ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

سعر صادم لإطلالة نادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

طوابير أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ..فيديو وصور

فيديو

عزام الأحمد: لن نقبل القفز على قرارات الشرعية الدولية
بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف
تحيا مصر: 3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا
البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل والمكسيك الان مباشر الاسطورة الان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟