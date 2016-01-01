محافظ الفيوم يكرم طالبة لتفوقها الدراسي.. صور

كرم الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، الطالبة ضحي عبد الحميد يوسف، لتفوقها الدراسي، حيث حصلت على مجموع 319 درجة من 320 درجة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة علي عوض الإعدادية بمنشأة عبد المجيد التابعة لإدارة إطسا التعليمية، وحفظها الكامل للقرآن الكريم، ومشاركاتها الايجابية الفعالة في إلقاء العديد من القصائد الشعرية في مدرستها وفى عدد من المؤتمرات الشعبية والوطنية.



وقام محافظ الفيوم بمنح الطالبة شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرًا لتميزها وتفوقها الدراسى، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم الطلاب المتميزين فى جميع المجالات تشجيعًا لهم على مواصلة التميز والتفوق.

