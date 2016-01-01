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حوادث

35 ساعة تحريات تكشف سارق الذهب من شقة والدة السبكي بالدقى

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:32 م
صدى البلد
مني حسين - أحمد مهدي
كشفت مباحث الجيزة لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة المنتج محمد السبكي؛ حيث تبين أن قريب عائلة السبكي يعمل لديهم بمحلات الجزارة بالدقي وراء ارتكاب الجريمة.

كانت البداية بتلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الدقي يتلقي بلاغا من المنتج السبكي يفيد بتعرض والدته للسرقة واشتبه مبدئيا في الخادمة وعلى الفور أمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من مباحث الدقي، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب شلبي رئيس المباحث الجنائية للقطاع، وتبين أن مجهول دخل الشقة بطريقة مشروعة واستغل تواجد الضحية بمفردها وقام بتوثيقها واستولي على 6 غوايش وخاتم ذهبي، وفر هاربا.

وعقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءت، توصلت تحريات العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، فى أقل من 48 ساعة، ومن خلال فحص المترددين علي العقار أن وراء إرتكاب الواقعة، قريب العائلة عامل فى إحدى المحلات التابعة للسبكي وأنه استغل وجود الضحية بمفردها وارتكب الواقعة.

نجحت مباحث الدقي في إلقاء القبض علي المتهم تم اعادة المسروقات التي أخفاها المتهم بشقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.

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