تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاثنين،أول جلسات الاسبوع وسط ارتفاع مؤشرا الاسهم القيادية والمتوسطة وتراجع الاوسع نطاقا.



وارتفع مؤشر إيجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.09%.



بينما زاد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يتضمن 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04%.



وهبط مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.03%، كانت البورصة المصرية عطلت تداولات امس الاحد احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

