شاهد.. حواجز حديدية بمنطقة المشجعين قبل موقعة البرازيل والمكسيك

فرضت قوات الأمن الروسية، سياجا أمنيا حول منطقة المشجعين في مدينة سامارا، قبل ساعات قليلة من المباراة التي ستجمع منتخبي البرازيل والمكسيك، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018.



ووضعت قوات الأمن بالمدينة مجموعة من الحواجز الحديدية، لتنظيم دخول وخروج المشجعين، خاصة مع تزايد أعداد جماهير البلدين بصورة كبيرة للغاية.



ويلتقي المنتخب الفائز في المباراة، بالطرف المنتصر من مواجهة بلجيكا واليابان، التي تُقام مساء اليوم، على ملعب "روستوف أرينا"، في دور الثمانية.