مؤتمر جماهيري لبحث مشاكل ومطالب أبناء مدينة العريش

افتتح اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، المؤتمر الشعبي المنعقد حاليا بمقر المدينة الشبابية بالعريش وقدم لهم التهنئة بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة التى أنقذت مصر من مستقبل مجهول بفضل القوات المسلحة والشرطة المدنية وأهالى سيناء.



كما هنأ المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة وكافة قيادتها وضباطها وجنودها والشرطة المدنية بذكرى الثورة المجيدة.



وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن مؤتمر اليوم مخصص لبحث مشاكل وقضايا أهالى العريش، وسيتم طرح كافة المشاكل ومناقشتها مع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة تخفيفا على الأهالي.



وقد بحث المؤتمر كافة المشاكل والقضايا المتعلقة بإغلاق محطات الوقود لدواعى أمنية وعدم تمكن المواطنين من الحصول علي الوقود لنسير حياتهم اضافة اليعملية التنسيق الخاصة بسفر المواطنين من وإلى سيناء وحركة النقل الخاصة بالبضايع والمواد الخاصة بالزراعة ومواد البناء، بالإضافة لبحث عودة الدراسة بسنوات النقل فى جامعة العريش الحكومية وسيناء الخاصة داخل العريش ووكذلك بحث امكانية فتح عملية الصيد في مسافة تزيد عن 500 مترا الي جانب النظر في افتتاح بحيرة البردويل.