مصر تفوز برئاسة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة

فازت مصر برئاسة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة للدورة القادمة ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث نجح المهندس أحمد محمد عثمان في اقتناص منصب رئيس المجلس في الانتخابات التى أجريت فى ختام المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة، الذى عقد فى تايوان في الفترة من 26 يونيو الى 29 يونيو 2018.



كما فاز أيضا من مصر، عمرو أبو العزم بعضوية مجلس الإدارة عن قارة أفريقيا وأوروبا.



وأسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء جدد في مجلس ادارة المجلس من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونسيا والأرجنتين وتايوان.



وأكد المهندس أحمد عثمان الفائز بمنصب الرئيس المنتخب للمجلس، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل المبادرات التنموية التى طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال الفترة الماضية، إيمانا منها بأهمية تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف لائقة لشباب مصر.



وأوضح عثمان أن دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال ومبادرة البنك المركزي، يؤكد الاهتمام الكبير بتلك المشروعات من جانب الحكومة المصرية، متوقعا مساهمتها فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة وخفض معدلات البطالة.



وأكد عثمان أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس منذ عام ١٩٥٥ التي يتم فيها اختيار الرئيس من منطقة الشرق الأوسط أو من دولة إسلامية.



كما وجه عثمان الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذي تلقاه من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والخارجية وهيئة الرقابة الإدارية، والذي ساهم في نجاحه برئاسة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.



الجدير بالذكر أن المجلس الدولى للمشرعات الصغيرة، الذى يتخذ من واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، تأسس عام ١٩٥٥، وهو أقدم منظمة في العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالميًا.