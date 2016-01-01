تعرف عن إنجازات محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الماضي

أعلن نادي ليفربول الانجليزي صباح اليوم عن تجديد عقده مع محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب المصري لمدة 5 سنوات اخرى بمقابل 200 الف جنيه استرليني اسبوعيا.



وحقق محمد صلاح موسم استثنائي مع ليفربول الموسم الماضي حيث تمكن من تسجيل اول اهدافه مع الفريق أمام واتفورد بالدوري الانجليزي وفي مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا سجل هدفًا في مرمي هوفنهايم الألماني، وفي مباراته الثالثة في الدوري سجل هدفًا في مرمى أرسنال واختير ذلك الهدف كأفضل هدف لنادي ليفربول في شهر أغسطس 2017 كما تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في النادي في نفس الشهر.



واستمر صلاح على هذه الحال حتي تمكن في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي أن يصبح هداف البطولة بوصوله للهدف السابع، وفي 18 نوفمبر 2017 تمكن صلاح من تحقيق رقم قياسي كبير عندما سجل هدفين في مرمي نادي ساوثهامبتون رفع بهما رصيده إلى 9 أهداف ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي وذلك في 12 مباراة



وبذلك حطم صلاح رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر في الدوري بينما تمكن من تعزيز صدارته لقائمة الهدافين بعدما سجل هدفًا في مرمي تشيلسي.



وفي نهاية الموسم تمكن صلاح من الفوز بجائزة هدَاف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا في 36 مباراة ليكون أول مصري يحصد الجائزة.



وفي 17 مارس 2018 سجل محمد صلاح أول سوبر هاتريك (4 أهداف) له مع ناديه ليفربول ضد نادي واتفورد في مباراة الفوز 5–0 ليصبح أول لاعب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.



وفي 31 مارس 2018 حقق صلاح رقمين قياسيين بهدفه في مرمى كريستال بالاس في مباراة فوز فريقه بنتيجة 2–1 حيث صار صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا بالتساوي مع النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، ثم نجح في تخطي هذا الرقم بوصوله إلى 32 هدفًا بحلول نهاية الموسم. كما نجح صلاح في أن يصبح أكثر لاعب يسجل في عدد مختلف من المباريات في الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 24 مباراة.



ونجح صلاح أيضًا في تحقيق العديد من الأرقام القياسية الأخرى في هذا الموسم ومنها أنه أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مع ليفربول عبر التاريخ برصيد 44 هدفًا بعد أسطورة النادي أيان راش الذي سجل 47 هدفًا، وصلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا مع ليفربول في موسمه الأول، وبعد ذلك نجح صلاح في تخطى كل هذه الأرقام حيث وصل إلى 44 هدفًا في الموسم بواقع 32 في الدوري ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.



وسجل صلاح هدفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى 11 هدفا في دوري أبطال أوروبا بدوره التمهيدي، وسجل صلاح أهدافًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من ثلاثة أندية في البطولة ، وهي ويست بروميتش ألبيون (31 هدفًا) وسوانزي سيتي (28 هدفًا) وهدرسفيلد تاون (28 هدفًا).



وعلى المستوى الجماعي نجح صلاح مع فريقه في الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة و 8 هدفًا كثاني أقوى هجوم فى البطولة بعد مانشستر سيتي الفائز باللقب والذي سجل 106 أهداف، وساهم صلاح في 42 هدفًا من أهداف فريقه في الدوري مسجلًا 32 وصانعًا عشرة أهداف أي أنه ساهم في نصف أهداف فريقه في الدوري أي بنسبة 50%، ممَّا ساهم في حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين.



ويعد أكبر إنجاز لصلاح مع ليفربول فى هذا الموسم هو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة من 2005 أي منذ 13 سنة وحصل ليفربول على المركز الثاني بعد الهزيمة من ريال مدريد بنتيجة 3–1 في النهائي الذي تعرض فيه محمد صلاح للإصابة في الكتف بعد تدخل مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس معه مما أدَّى لخروج صلاح بعد مرور نصف ساعة فقط من عمر اللقاء مما أثر بالسلب في أداء فريقه وساهم في استقباله لثلاثة أهداف.



وحقق ليفربول في هذه البطولة رقمًا قياسيًّا بتسجيل 47 هدفًا كأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال سجل منها صلاح 11 هدفًا بالتساوي مع زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو كأول هدَّافي ليفربول وثاني هدافي المسابقة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الذي سجل 15 هدفًا، وسجل ثلاثي ليفربول الهجومي المتمثل في المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني 32 هدفًا بواقع 11 هدفًا لصلاح ومثلهم لفيرمينو و10 أهدافٍ لماني، ليحقق الثلاثي رقمًا قياسيًّا كأكثر ثلاثي هجومي تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.