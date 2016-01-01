لجنة من بيطرى الدقهلية تدفن رؤس الماشية النافقة فى حريق طهواى

تمكنت لجنة من مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل الوزارة، ومسئولي مركز ومدينة السنبلاوين بقيادة منال عطية الغندور، رئيس المدينة، و إبراهيم الطنطاوى، مساعد رئيس المركز من دفن ثلاث رؤس ماشية نافقة بناحية طهواى بعد نشوب حريق داخل حظيرة ماشية بسبب القاء شخصين لعقب سيجارة كما تم تعقيم الحظيرة ، ورفع أثار الحريق ونقل رؤسالماشية الى أحدي المناطق الخالية بالقرية ودفنها بطريقة أمنة .



وكان اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، قد تلقي اخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية " طهواى ".



وانتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين بقيادة الرائد احمد فريد، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء تحت اشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير ادارة الحماية المدنية، والمقدم احمد عوض، قائد اطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ وجري السيطرة على الحريق وإخماده.



وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مشيدة بالبلوك الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية خارج الكتلة السكنية ملك "حسن ب. ح"، 65 عاما ، فلاح ، ومقيم بذات القرية ونجم عن الحريق نفوق ثلاث رؤس ماشية " جاموس " واحتراق كمية من قش الأرز وعلف الماشية ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بالأرواح البشرية,



وبسؤال مالك الحظيرة إتهم كلًا من " شعبان ا. س"، و "تامر ا. ش"، يقيمان بالذات القرية، بالتسبب في الحريق لقيام كلا منهما بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بجوار كمية من القش المشونة خلف الحظيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت ضبط المتهمين .