أطعمة تزيد من سرعة خفقان القلب



وقد يستخدم مرضى السكري الأنسولين لخفض نسبة السكر في الدم. وإذا كان مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا بعد تناول الطعام بسبب زيادة إفراز الأنسولين، قد يعاني المرء عندها من خفقان القلب.

خفقان القلب هو عبارة عن زيادة سرعة نبضات القلب بشكل كبير، وقد يؤدي الخفقان إلى شعور المرء بضيق في التنفس والقلق.وحدد موقع "medicalnewstoday"، أسباب خفقان القلب حيث تؤدي بعض الأطعمة والأشياء التي يستهلكها بعض الناس إلى خفقان القلب، منها:- الكحول: يعتبر الكحول من الأسباب الشائعة لتغير إيقاع ضربات القلب. وقد وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو أن الكحول قد يؤدي إلى خفقان القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.- الكافيين: يعتقد الباحثون أن الكافيين يمكن أن يسبب خفقان القلب. ونجد الكافيين في القهوة، المشروبات الغازية، الشاي، الشوكولاتة وبعض مشروبات الطاقة.ومع ذلك، فقد كشفت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2016، عن عدم وجود أي علاقة بين استهلاك الكافيين وعدم انتظام ضربات القلب.- التدخين: قد يقوم بعض الناس بتدخين سيجارة قبل تناول الطعام أو بعده، مما قد يتسبب أيضًا بخفقان القلب.- أدوية علاج الربو والسكري والحالات الأخرى: يجب أن يعطي الناس أهمية للأدوية التي يستهلكونها مع وجبات الطعام. تحتوي بعض أدوية الزكام والحساسية والربو على الفينيليفرين أو السودوإيفيدرين، اللتين يمكن أن تزيدا معدل ضربات القلب.