أبرز 10 فيديوهات توك شو.. البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس.. التموين تكشف حقيقة إلغاء صرف الأرز من البطاقات.. و3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا

تناولت برامج «التوك شو»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، المحلية منها، والعربية والدولية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



وإلى أبرز الفيديوهات التى نشرها صدى البلد اليوم الاثنين حتى الان:



* البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس





دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الشعب العربي لمقاطعة منتجات الدول التى قررت نقل سفارتها للقدس.



وشدد «السلمي» خلال مؤتمر صحفي على ضرورة مقاطعة المنتجات التى تصدرها هذه الدول للعالم العربي، والهدف من ذلك هو محاصرة هذا التوجه بنقل سفارتهم الي القدس.



وقال رئيس البرلمان العربي، إنه لابد من مخاطبة الدول التى أبدت نيتها بنقل سفارتها إلى القدس، مشيرا إلى أن هناك جهودا من الجامعة العربية والتعاون الاسلامي بشأن رفض نقل السفارات الي القدس.



وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس جرائم ضد الشعب الفلسطيني، ولابد من الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها علي عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها خاصة في المحافل العربية والعالمية.



وأوضح أن البرلمان العربى سوف يبذل كل ما يستطيع ولن يتخلى او يتنازل عن القدس واخواننا في فلسطين صامدون لافتا الى وجود جهود تبذل لاعاقة كل التحركات التى تسعى الي نقل السفارات الي القدس.



* عزام الأحمد: لن نقبل القفز على قرارات الشرعية الدولية





قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، إن "البرلمان العربي يميز عن المؤسسات العربية المشتركة في متابعته تنفيذ القرارات التى يتخذها"، مشيرا إلى أن "البرلمان العربي يقوم بدور هام في توحيد الموقف العربي".



وأضاف «السلمي» خلال مؤتمر صحفي، أن "المواقف العربية الموجودة تؤدي لعزل الولايات المتحدة عن العالم"، موضحا أن "البرلمان العربي لعب دور أساسي في توحيد الموقف العربي الإسلامي الإفريقي واستقطب بعض البرلمانات الأخرى في الاجتماع الأخير ولاول مرة ننتصر لقرار معظم أوروبا لا تؤيده".



وأوضح «السلمي» أن متابعة المواقف العربية ستؤدي الي عزل الولايات المتحدة علي الصعيد الدولي، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بالقفز علي قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة أخرى في فلسطين، ويجب على الإعلام العربي أن يكون علي مستوى التحدي ولا ينساق وراء الأكاذيب الإسرائيلية والامريكية.



* السفير أشرف سلطان يكشف تفاصيل فعاليات القمة الإفريقية





قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي ركز على الموضوعات المهمة أمس في القمة الإفريقية وكان أهمها الاصلاح المؤسسي، وانتخاب أعضاء للمفوضية وتطوير الهيكل الإداري والإصلاح المالي .



وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» أن هناك لجنة استشارية لوزراء الخارجية في أديس أبابا خرجت بتوصيات متوافق عليها وعرضها علي القمة الافريقية.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر وقعت اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة ليكون هناك رؤية متكاملة بين رجال الأعمال والمستثمرين، وكان هناك إشارة لخصوصية الصناعات الوليدة ليسمح القارة الأفريقية لزيادة الصناعة والمنافسة في الأسواق الدولية.



* شاهد.. التموين تكشف حقيقة إلغاء صرف الأرز من البطاقات





ونفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء صرف الأرز من بطاقات التموين، مؤكدا أنه لا صحة لإلغاء الأرز من بطاقات التموين أو أي سلعة أخرى.



وقال «مدكور» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إنه لا يوجد أي سلعة تم الغاؤها من بطاقات التموين وإنما تم إضافة سلع جديدة، مشيرا إلى أنه يمكن لاي مواطن صرف بطاقات التموين من أي مكتب للتموين.



وأوضح أن هناك توجيها من الوزير بمنع اي تجميع بطاقات التموين، وعلي أي مواطن أن لا يعطي بطاقته لاي شخص مهما كان، مناشدا المواطنين بعدم ترك بطاقات التموين لاي شخص.



* تحيا مصر: 3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا







قال شادي سالم، نائب رئيس إدارة المشروعات في «تحيا مصر»، إن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة «بالهنا والشفا» لرفع العبءعن على المواطن المصري في ظل إرتفاع أسعار السلع الغذائية.



وأضاف «سالم» خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أن مبادرة «بالهنا والشفا» استفاد منها أكثر من 3.5 مليون أسرة بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث نقدم وجبة غذائية كاملة بها لحوم وأسماك بالإضافة إلى السلع التموينية.



وأوضح نائب رئيس إدارة المشروعات في «تحيا مصر»، أنه يتم تسيلم هذه السلع للمواطنين بالمجان في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن هناك سيارات توجه للمحافظات والقرى لتقديم تلك خدمة للأهالي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.



* سارة سمير: الرئيس السيسي أكبر داعم لنا في البطولات





قالت سارة سمير بطلة رفع الأثقال الحاصلة على ميدالية في بطولة البحر المتوسط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص في كل مرة أن يستقبل الأبطال المشاركين في المسابقات العالمية تشجيعا منه، مضيفة أن "الرئيس السيسي دايما يساندنا و يشجعنا وسعيدة برفع علم مصر".



وأضافت «سمير» خلال لقائها في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي يحفزهم دائما ويطالبهم بالاستمرار في المسابقات الدولية ورفع علم مصر في البطولات العالمية والحصول على الميداليات.



وأوضحت بطلة رفع الأثقال، أنها تشارك في بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال وتسعى للفوز بها، لافتة إلى أنها عندما ترى علم مصر يرفع في المسابقات تشعر بسعادة عارمة وتحفزهل للمشاركة في المسابقات الأخرى.



* المرور: إغلاق كوبري الجلاء في الاتجاهين





أكد العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأنه سيتم غلق كوبرى الجلاء فى الاتجاهين خلال فترة من الواحدة صباحا وحتى 5 صباحا لحين مرور بعض مراكب نيلية.



وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الحالة المرورية ستعود لكوبري الجلاء عقب مرور المراكب النيلية، مشيرا إلى أنه سيتم التنوية عن الغلق في وسائل الاعلام .



وأشار مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى أن غلق كوبري الجلاء لن يؤثر على الحركة المرورية وتم عمل تحويلات بديلة في هذه الفترة، لافتا إلى أن جميع الطرق والمحاور الرئيسية تعمل بطريقة طبيعية في جميع أنحاء المحافظة.



* البورصة: توجد مكاسب اقتصادية لقرارات الإصلاح





قال محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن هناك مكاسب إقتصادية لثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه لولا الإجراءات الاقتصادية لم نستطع ان نعيش ويحدث إنهيار في شبكة الخدمات والطرق وضعف في الكهرباء وسوق سوداء للمواد البترولية ونقص في السلع التموينية.



وأضاف «عادل» خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيكون الاعتماد الكلي على الاستيراد وارتفاع سعر الدولار الي 40 جنيها، موضحا أننا "كنا داخلين على إنهيار اقتصادي واضح لذلك كان لابد من اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي".



وأوضح أن مصر لديها رؤية اقتصادية شاملة للنهوض بالدولة الي الأمام، لافتا إلى أن مصر تسير في استراتيجيات كثيرة للنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات و هذا يتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع البنية التحتية ومحطات الكهرباء وتوليد الطاقة.



* تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم





ض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الاثنين.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات، البطاطس، 4 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الخيار 4 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، البرتقال 4 جنيهات، العنب 8 جنيهات، الخوخ 10 جنيهات، والمشمش 10 جنيهات.



* تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم





عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.



وجاءت درجات الحرارة كالتالي:



القاهرة العظمى 35 - الصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 30 – الصغرى 21

مطروح العظمى 20- الصغرى 21

بور سعيد العظمى 29 – الصغرى 24

دمياط العظمى 29 – الصغرى 23

الإسماعيلية العظمى 34 – الصغرى 23

السويس العظمى 34 – الصغرى 23

العريش العظمى 31 – الصغرى 20

رفح العظمى 31 - الصغرى 19.

طابا العظمى 34 – الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 37 – الصغرى 27

الغردقة العظمى 37 – الصغرى 26

الأقصر العظمى 41 – الصغرى 25

أسوان العظمى 41 – الصغرى 26