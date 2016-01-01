ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة فى مركز للعلاج الطبيعى بميت غمر





وقد أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول من فرق التفتيش الصيدلى بإدارة ميت غمر، ووجه باستمرار تلك الحملات الرقابية حفاظا على صحة المواطنين.

شكلت الإدارة الصحية بميت غمر لجنة مشتركة بين التفتيش الصيدلى وإدارة العلاج الحر بميت غمر للمرور على مركز طبى للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة بناءا على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية باستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.وتم العثور على كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة وأدوية غير مصرح ببيعها داخل مركز العلاج الطبيعى، وأن هذه الأصناف ضمت أنواع مختلفة من كبسولات وبرطمانات وأكياس.وتم ضبط عدد (9) أصناف بإجمالى (120) كبسول ،(606)كيس ،(9)برطمان ،(5)أنبوبة وهى أصناف مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية و مجهولة المصدر بدون فواتير وعدد ( 11 ) صنفا بإجمالى (3150)كبسول ، (10675) كيس ، (32)برطمان وهى أصناف مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح ببيعها داخل مركز العلاج الطبيعى، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفات السابقة.