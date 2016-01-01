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أخبار البلد

ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة كندا مصر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:02 م
مجدى ابراهيم و مي شاهين
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأثنين، جامعة كندا مصر بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر قبول الطلاب بمنتصف يوليو الجاري، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في 23 سبتمبر المقبل، وذلك بـ 3 كليات كمرحلة أولى من أصل 7 كليات بشكل عام مع تواجد برامج خاصة جدًا في الأعمال والهندسة والعلوم.

ويرأس الجامعة الدكتورة ديبي ماكليلان، وهي العميد السابق للعلوم وأستاذ متفرغًا في قسم العلوم الإنسانية التطبيقية في جامعة جزيرة الأمير إدوارد UPEI، حصلت على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد المنزلي في عام 1976 من UPEI، ودرجة الماجستير في التغذية من جامعة ألبرتا في عام 1979، ودرجة الدكتوراه في التغذية من جامعة ساسكاتشيوان في عام 2005.

عملت الدكتورة ماكليلان عميدًا لكلية العلوم في UPEI، لما يقرب من خمس سنوات وعضو مجلس إدارة في جامعة UPEI، لمدة تسع سنوات، وفي الفترة من 2017 إلى 2018، شغلت منصب الرئيس المشارك للجنة التخطيط الاستراتيجي حيث عملت مع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية لتجديد خطة UPEI الاستراتيجية.

ولدي ماكيلان رصيد وافر من الإسهامات على مدى ما يقرب من ثلاثين عامًا حيث قامت ماكليلان بتدريس مجموعة متنوعة من الأبحاث والدورات التدريبية وذلك قبل إنضمامها إلى UPEI في عام 1990. حيث قامت بنشر 35 بحثًا في المجلات التي تمت مراجعتها من قِبل الجهات المعنية ، وضمت 14 دعوة علمية ومحترفة و 33 عرضًا في مؤتمرات تم استعراضها من قبل أقرانها من أعضاء هيئة التدريس.

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