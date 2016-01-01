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تونس عضو اللجنة الأفريقية للقانون الدولي بالاتحاد الأفريقي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:05 م
صدى البلد
ا ش ا
انتخبت تونس، اليوم الإثنين، خلال أعمال اليوم الثاني من الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط، عضوا باللجنة الإفريقية للقانون الدولي، ويمثلها هاجر قلديش مديرة وحدة البحث في القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس.

وستتولى ممثلة تونس في اللجنة التي تتولى أيضا عضوية لجنة إصلاح الاتحاد الإفريقي التي يترأسها الرئيس الرواندي بول كاغامي، تمثيل تونس وإقليم الشمال لولاية ثانية داخل اللجنة خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2023، بحسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وتتكون اللجنة وهي هيئة استشارية في مجال القانون الدولي، من أحد عشر عضوا يمثلون أقاليم القارة الخمسة، يتم انتخابهم من بين مرشحي الدول الأعضاء على أساس الكفاءة والخبرة ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
وفي سياق متصل، تولى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة انتخاب تونس لتمثيل إقليم الشمال ضمن لجنة المراجعين الخارجيين التي ستتولى مراقبة التسيير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي وتقديم تقرير في هذا الغرض إلى مؤتمر القمة، ضمن إطار الجهود المبذولة لترشيد نفقات المنظمة.

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