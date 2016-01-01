الزملوط: تدريب خريجي المدارس الثانوية الفنية بورشة النجارة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاستعانة بعدد من 20 إلى 30 من خريجي مدرسة الثانوية الفنية ( قسم النجارة ) وذلك لتدريبهم بمقابل مادي بورشة النجارة التابعة للمحافظة وذلك لتأهيلهم للعمل الحر وذلك بإنشاء مشروعات خاصة بهم .



ووجه الزملوط بضرورة قيام الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بترميم ورشة النجارة وذلك باستكمال الجزء المتساقط من السور بالناحية الشمالية الشرقية بالورشة.



وكلف المحافظ مديرية الإسكان بعمل دراسة عاجلة للتحقق من إمكانية سقف الأدوار الغير المستغلة وذلك لتعظيم الاستفادة من الورشة واستغلالها الاستغلال الأمثل خاصة في تصنيع الأثاث المنزلي لمشروع سترة المقام بقرية ناصر الثورة .



يذكر بأن ورشة النجارة التابعة للمحافظة هي عبارة عن مصنع غير هادف للربح يتم به تصنيع وصيانة أثاث المصالح الحكومية بالمحافظة