دبلوماسي: مفاوضات مصرية قبرصية لربط حقل أفروديت بالإنتاج المصري

أحرز الجانبان المصري والقبرصي تقدمًا فى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لربط حقل الغاز الطبيعي أفروديت فى المياه القبرصية بتسهيلات الإنتاج المصرية.



وقال مصدر دبلوماسي قبرصي، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء عبر "الواتس آب"، اليوم الاثنين إن "الجانبين المصري والقبرصي عقدا العديد من اللقاءات وتوصلا لنتائج حول المسودة النهائية للاتفاق."



وأضاف "نحن فى انتظار تعليقات وملاحظات المفوضية الأوروبية على المسودة النهائية. نحن فى هذه المرحلة الآن. وبعد تلقى ملاحظات المفوضية الأوروبية، سوف يتم مراجعة الصيغة النهائية للاتفاقية."



كان وزير البترول المصري المهندس طارق الملا قد أعلن فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس فى مايو الماضي عن اعتزام البلدين توقيع اتفاق لربط حقل أفروديت بتسهيلات الغاز الطبيعي فى مصر عبر خط أنابيب يتكلف إنشاؤه من 800 مليون إلى مليار دولار تتحملها الشركات التى تدير الحقل، بحسب تصريحات للوزير المصري خلال المؤتمر.

