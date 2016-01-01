جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحيي ذكرى رحيل سوسن الطوخي

تحيي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم الذكرى السنوية للدكتورة سوسن الطوخي مؤسس وعضو مجلس أمناء جامعة مصر ورئيس مجلس إدارة معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا وعضو مجلس أمناء جمعية الدكتورة سعاد كفافي الخيرية، وذلك في مسجد الجامعة.



وتعد الدكتورة سوسن الطوخي واحدة من رواد التعليم العالي، وساهمت في تطوير معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا، وكان لها باع طويل في العمل الخيري والتطوعي خاصة بعد إنشاء مركز سوسن الطوخي المتخصص في علاج أمراض القلب للأطفال مجانا.



الدكتورة سوسن الطوخي كانت تحظى بشعبية كبيرة في الجيزة وأكتوبر حيث حملت علي عاتقها إنشاء مشروعات تخدم بها الأهالي، ورغم إنشغالها بإدارة معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في خدمة مدينة 6 أكتوبر.



ونظمت الطوخي العديد من الدورات التثقيفية للتمكين السياسي للمرأة كما كانت تحرص على إقامة أفراح جماعية للفتيات الأيتام وكان لها الأسبقية في تنظيم فصول لمحو الأمية للمرأة بالجهود الذاتية، وعمل مشروعات لتدوير المخلفات وغيرها من المشاريع الخدمية.



ويحرص عمداء وطلاب معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا في ذكرى رحيلها كل عام على المشاركة في تأبين الدكتورة سوسن الطوخي ويتذكر كل منهم مواقف إنسانية كانت لهم مع الراحلة.