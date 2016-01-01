خبير: إنشاء مكاتب حقوق إنسان بالمحافظات يفتت العمل الحقوقي

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن اقتراح إنشاء مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات سيفتت العمل الحقوقي في المجتمع.



وأكد الحقوقي محمد عبد النعيم أن مقترح النائبة سولاف درويش بإنشاء مكاتب حقوق إنسان بكل محافظة هو من اختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان لأنه المعني والمتواصل دائما مع الجهات والهيئات والمؤسسات.



وأضاف عبد النعيم أن هناك منظمات حقوقية غير حكومية منوطة أيضا بهذا العمل ولها تاريخ مشرف في مجال العمل الحقوقي أما بالنسبة للمنظمات الحقوقية المشبوهة لابد أن يكون هناك رقابة عليها من قبل الحكومة ووزارة التضامن أيضا.



يذكر أن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة يولى اهتماما بالغا لملف حقوق الإنسان، حيث تم التواصل مع العديد من الوزارات لعرض خطتها فى إقامة مكاتب حقوق الإنسان داخل كل وزارة، موضحا أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تهتم بهذا الملف، وتسعى إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

