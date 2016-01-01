احترس.. إهمال هذه الأمراض يعرضك للإصابة بالزهايمر

قالت الدكتورة عزة عبدالناصر، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن مرض ألزهايمر من أشهر أمراض العصر التى تهدد ذاكرة الإنسان حيث تجعله يفقد القدرة على تخزين المعلومات والمواقف الحديثة وفى نفس الوقت تبدأ فى محو الذكريات المخزنة قديما بشكل تدريجى.



وأضافت "عزة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ألزهايمر من الأمراض المزمنة التى تلازم الإنسان طوال حياته وليس له علاج نهائى حتى الآن لذا فعلينا الوعى بالعوامل التى تساعد فى الإصابة بهذا المرض وتجنبها.



وأشارت "عزة" إلى أن أشهر المشكلات الصحية التى تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر هى: القصور فى وظائف الغدة الدرقية، ونقص الفيتامين ب 12 خاصة التى يصاحبها تغيرات الجلد والتهاب والأعصاب، وجلطات مخية متكررة خاصة إذا كانت عميقة فى المخ، هذا بالإضافة إلى الأنيميا والتعرض للضغوط النفسية المستمرة والقوية.

