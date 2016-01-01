زيادة سعر الأسمدة 90 جنيها فى الطن بسبب المعادلة السعرية للدولار

أخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجمعيات العامة الزراعية برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات، بواقع 90 جنيها للطن، على أن يتم العمل بهذا القرار من بداية يوليو.



وقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، إن رفع الأسعار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في الربع الأخير من 2017 على مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل 3 أشهر، وأن القرار تم اتخاذه يوم 2 يونيو من قبل مجموعة عمل ضمت وزير الزراعة ووزيري البترول وقطاع الاعمال ومثل وزارة الزراعة فيها الوزير السابق الدكتور عبد المنعم البنا.



ووفقا لمصادر بوزارة الزراعة فان المعادلة السعرية الاخيرة للأسمدة والتى تم رفع سعر السماد فيها بواقع 240 جنيه في الطن الواحد كانت تحسب على سعر صرف للدولار 16.5 جنيه، بينما المعادلة السعرية الجديدة تمت على سعر صرف للدولار 17.6 جنيه، وبناء عليه قفز سعر طن اليوريا إلى 3290 جنيه بواقع 5 جنيهات في الشيكارة وسعر النترات إلى 3190 جنيه بواقع 5 جنيهات للشيكارة أيضا.