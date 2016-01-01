غدا.. أول أيام اختبارات القدرات بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، أن غدا الثلاثاء أول أيام اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة "فنون – عمارة "، التربية الرياضية ، التربية النوعية للعام الجامعى 2018 / 2019، والتي من المقرر أن تستمر حتى الأحد الموافق 22 يوليو الجاري.



وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق إلى أن الطالب يمكنه ان يقوم بتسجيل اختبارات القدرات للطلاب وتحديد موعد أداء الاختبارات الكترونيا عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الموقع الالكترونى لتنسيق الجامعات على الرابط التالى: WWW.tansik.egypt.gov.eg، حيث يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة ايصال التسجيل والتوجه به إلى الكلية قبل الموعد المقرر له الاختبار فيه بيوم على الاقل.



وأشار إلى أنه يمكن للطالب التوجه للتسجيل باختبارات القدرات بأحد فروع مكتب التنسيق من خلال الأماكن التالية: مركز الخدمات الالكترونية بالمدن الجامعية للطالبات بشارع جيهان ( المركز الرئيسى للتنسيق بالجامعة ) معمل كلية التربية، معمل كلية الصيدلة، قاعة بمركز الحساب العلمى، معمل بكلية التربية النوعية ميت غمر، ومعمل بكلية التربية النوعية بمنية النصر.



وأوضح أن المستندات االمطلوبة ورسوم اجراء الاختبار إيصال التسجيل ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه وصورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد وعدد 2 صورة شخصية والرسوم المقررة من المجلس الاعلى للجامعات لاجراء الاختبار وقيمتها 350 جنيها.



وأضاف أن المحافظات المقرر لطلابها اجراء الاختبارات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية".