وكيل تعليم بورسعيد يشارك في مناقشة تطوير التعليم بالوزارة

ترأس نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وفد تعليم بورسعيد وفريق التخطيط اليوم لحضور ورشة عمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث ومناقشة خطة تطوير التعليم الجديد.



وضم وفد مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كلا من محمود بدوى مدير ادارة التعليم الاعدادى المركزى وأحمد تاج الدين مدير ادارة التعليم الابتدائى المركزى ببورسعيد ورمضان سأسأ مسئول التعلم بالصفوف الاولى.



جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعكف على وضع اللمسات الأخيرة للمناهج الجديدة لمراحل التعليم الأساسى فى ضوء خطة جديدة لتطوير التعليم ويبدأ تطبيق الخطة الجديدة فى سبتمبر ٢٠١٨ ويطبق على ٢٢ مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية.



وتتكون الخطة من أربعة محاور هى : تطوير نظام التعليم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتعديل نظام المرحلة الثانوية وفتح المدارس اليابانية واستحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفنى.