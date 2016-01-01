ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في مناقشة تطوير التعليم بالوزارة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:57 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
ترأس نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وفد تعليم بورسعيد وفريق التخطيط اليوم لحضور ورشة عمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث ومناقشة خطة تطوير التعليم الجديد.

وضم وفد مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كلا من محمود بدوى مدير ادارة التعليم الاعدادى المركزى وأحمد تاج الدين مدير ادارة التعليم الابتدائى المركزى ببورسعيد ورمضان سأسأ مسئول التعلم بالصفوف الاولى.

جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعكف على وضع اللمسات الأخيرة للمناهج الجديدة لمراحل التعليم الأساسى فى ضوء خطة جديدة لتطوير التعليم ويبدأ تطبيق الخطة الجديدة فى سبتمبر ٢٠١٨ ويطبق على ٢٢ مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية.

وتتكون الخطة من أربعة محاور هى : تطوير نظام التعليم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتعديل نظام المرحلة الثانوية وفتح المدارس اليابانية واستحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفنى.

ترشيحاتنا

كشف لغز انتحار 11 فردا من عائلة هندية.. فيديو

مليار و126 مليونا و560 ألف جنيه قيمة عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

5 معلومات عن مدير مكتب الرئيس السيسي الجديد

صدق أو لا تصدق .. ثانية محمد صلاح بـ 7 جنيهات فى ليفربول

شاهد.. ماذا حدث لاخطبوط اليابان بعد تنبوئه بنتائج كأس العالم

الصفحة الرسمية لنادى ليفربول: هذه أفضل صفة تميز محمد صلاح

شوبير يكشف حقيقة رحيل وليد أزارو وأحمد فتحي عن الأهلي

أول تعليق لـ كلوب على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

تعرف على قيمة عقد محمد صلاح الخيالى بالثانية والدقيقة والساعة واليوم

بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

بث مباشر البرازيل والمكسيك | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

ضبط المتهم بالتعدي على السيدات بآلة حادة في القاهرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. إطلالات مثيرة لـ دوللى شاهين

ضبط المتهم بالتعدي على السيدات بآلة حادة في القاهرة.. صور

مجلس الأعمال البولندي.. يبدأ مرحلة جديدة من التعاون المشترك.. إقامة منطقة صناعية والزراعة والتعليم الفنى والسياحة والاستثمار أبرز المجالات ..صور

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات توك شو.. البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس.. التموين تكشف حقيقة إلغاء صرف الأرز من البطاقات.. و3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا
قومي المرأة يكرم المشاركين بأعمال دراما رمضان 2018.. فيديو وصور
المتحدث باسم التحالف العربي يستعرض العمليات الشاملة في اليمن ضد الحوثيين
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص درجات الحرارة هذا الأسبوع
عزام الأحمد: لن نقبل القفز على قرارات الشرعية الدولية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟