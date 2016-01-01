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محافظات

محافظ الأقصر ينظم يوم مفتوح لحل مشكلات المواطنين

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:10 م
صدى البلد
شمس يونس
عقد محمد بدر محافظ الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين فى مقر ديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، وذلك بحضور كل من رؤساء المدن، وعدد من وكلاء الوزارات، والعديد من أهالى المحافظة.

واستمع محافظ الأقصر خلال اللقاء، إلى شكاوى المواطنين ومتطلباتهم فى قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، كما استمع إلى مطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ ببحث ودراسة كافة مطالب المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول العملية التى تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، مشدّدًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات بضرورة التعاون مع الأهالى لحل مشكلاتهم.

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