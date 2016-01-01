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أخبار البلد

العقاري يطالب بالكشف عن حلول للتغلب على العفن الهبابي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد العقاري، نقيب الفلاحين، أن على مركز البحوث الزراعية البدء في عمل دراسات حول مرض «العفن الهبابي» الذي يصيب أشجار المانجو لإعطاء الفلاحين والمزارعين المعلومات اللازمة للتعامل مع هذا المرض.

وأصاف العقاري خلال تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه يجب أن يتم إيجاد حلول وتكون حلول فعالة للتغلب على هذا المرض حتى لا نخسر هذا المحصول الهام بالنسبة للمواطنين.

وتابع نقيب الفلاحين أنه على مركز البحوث الزراعية أخذ عينات من أشجار المانجو المصابة بالمرض حتى يتم العلاج في أسرع وقت حتى لا تصاب باقي الزراعات.

جدير بالذكر أن النائب هشام شحاتة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد أكد في تصريحات إعلامية أن حوالي 80% من زراعات المانجو خارج الخدمة بسبب "العفن الهبابى" الذي أصاب أشجار المانجو في محافظة الإسماعيلية ، بنما أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة قد إن عدم العناية من قبل المزارعين بالمحصول سبب في حدوث ظاهرة العفن الهبابي، مضيفًا: قمنا بمكافحة 65% من الأشجار التى تعرضت للضرر.

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