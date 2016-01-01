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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشيخ محمود عاشور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:56 م
مايكل حنا
نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، في برقية عزاء له اليوم لأسرته، جاء نصها كالآتي:

"أعبر عن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ محمود عاشور كما أتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة، وأدعو الله أن يمنح الأسرة الصبر ".

وأضاف زكي في تصريح له اليوم: "أن الشيخ محمود عاشور كانت له أفكار مستنيرة وكان لها تأثير قوي في المجتمع المصري والعربي"، مشيرًا إلى "أن الراحل يعد من أبرز الشخصيات الفكرية التي شاركت، في لقاءات منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، محليًّا ودوليًّا، وتميزت آراؤه بالموضوعية والوسطية داعمًا لقيم المواطنة والتعايش.

وكان الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، قد توفي صباح اليوم الاثنين.

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