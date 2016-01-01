تجارة المنصورة تواصل حملة جامعة خالية من فيروس سي.. صور

تواصلت بكلية التجارة جامعة المنصورة ولليوم الرابع فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى التى تقام تحت رعاية كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٥ يونيو ٢٠١٨ الى ١٤ اغسطس ٢٠١٨.



وتم اجراء الكشف والاختبارات وتحليل فيروس سى خلال اليوم الرابع للحملة تحت اشراف كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة و الدكتورة سماح طارق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما تم عمل التحاليل لـ١٦٤ فردا منهم ١٢ من اعضاء هئية التدريس ومعاونيهم و١٥٢ من الموظفين والعمال بكلية التجارة.



جدير بالذكر ان الحملة تنظمها ادارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى الباطنة وكلية التمريض جامعة المنصورة والهيئة العامة للتأمين الصحى.

