القومي للمرأة يعلن التقرير النهائي لرصد دراما رمضان.. ويكرم المشاركين.. مايا مرسي: النتائج عكست دورا إيجابيا للسيدات.. فيديو وصور

تشيد بمساندة طلاب جامعة عين شمس في رصد صورة المرأة بدراما رمضان

ادعموا النماذج الإيجابية.. وللمواطنين: ساندوا وطنكم بالبناء

المرأة المصرية خرجت في 30 يونيو تحت شعار لا للإرهاب لا للقمع

نتائج رصد دراما رمضان 2018 عكست تحولا إيجابيا في صورة المرأة

200 طالب شاركوا في رصد صورة المرأة بدراما رمضان

رصد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني صورة المرأة في المسلسلات المقدمة خلال شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في هذه الأعمال وتحديد مظاهر الصور الإيجابية والسلبية للمرأة.وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومى للمرأة اليوم الاثنين بمقر المجلس لعرض التقرير النهائى الخاص برصد صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات التى تم عرضها خلال شهر رمضان الماضى، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.وفي البداية وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، التحية والتقدير للدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام وجميع عضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.كما توجهت بالشكر، لـ 200 طالب وطالبة من شباب كلية الآداب بجامعة عين شمس على جهد عظيم بذلوه على مدار شهر رمضان المبارك للمساعدة في رصد صورة المرأة فى دراما رمضان 2018 وكذلك الإعلانات التليفزيونية.وشهد المؤتمر اليوم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سوزان القليني، وأعضاء وعضوات المجلس للإعلان عن التقرير النهائي بمساعدة 200 طالب وطالبة من كلية الآداب بجامعة عين شمس.وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن هذه الثورة تستدعى فى نفوسنا جميعًا كل صور الوطنية والكفاح والشجاعة ونستحضر مشهد المرأة المصرية الوطنية الشجاعة الباسلة التى تقدمت الصفوف فى تلك الثورة العظيمة ولم تخش إرهاب أو حتى موت.وأضافت "مرسي"، أن المرأة المصرية خرجت لتعلنها صريحة "لا للقمع ..لا للإرهاب .. لا لتهديد وحدة وتماسك مصر".وتابعت: أن الجيش المصرى انحاز لرغبة الشعب المصرى حتى تصبح 30 يونيو ثورة شعب عبر عن إرادته بكل تحدى وإصرار، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تحمل المسئولية فى توقيت حرجِ بالغ الخطورة حين تربص العالم بمصر وكانت الهوية المصرية فى خطر ليحفظ وحدة وتماسك الشعب المصرى ولنبدأ عصرًا جديدًا من العمل والإنتاج والإستقرار.وأشارت رئيسة المجلس القومي للمراة إلى إن مصر تحارب الإرهاب نيابةً عن العالم ونفقد كل يوم شهيدًا باسلًا من رجال الجيش والشرطة البواسل، يترك أمًا، زوجةً، إبنةً، أختًا ،وطنيةً مخلصة، رغم ذلك مازلت الدولة المصرية تمضي قُدمًا فى إقامة المشروعات القومية العملاقة.قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إننا فى أمس الاحتياج الآن لاستثارة الحس الوطنى عند جميع المصريين والمصريات والسعى الحقيقى لجمعهم حول هدف وطنى واحد، لافتة إلى أن الدراما تُعد هى الأقدر على التأثير .ووجهت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها خلال مؤتمر المجلس القومي للمرأة لإعلان التقرير النهائي لرصد صورة المرأة في دراما رمضان الماضي، اليوم الأثنين، رسالة إلى إعلاميين وإعلاميات مصر، قائلة : " إننا بحاجة لزيادة جرعة التفاؤل، وان نمنح الناس أمل فى الغد، فضلًا عن نقل رسائل إيجابية، والوقوف في وجه قوى الجهل والظلام والإحباط ، و عاوزين نبنى بلدنا بجد وندعم النماذج الإيجابية".كما وجهت رئيس المجلس القومي للمراة رسالة للمصريين والمصريات المخلصين قائلة "استمروا فى العمل والبناء، والإنتاج ..استمروا فى مساندة وطنكم".أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التحول الإيجابى الذى شهدته صورة المرأة فى دراما رمضان 2018 يمثل تجسيدًا فعليًا لما كان ينادى به المجلس القومى للمرأة منذ سنوات .وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تطلعها الدائم إلى دراما واقعية مستنيرة، تعكس حقيقة الدور الإيجابى الذى تقوم به المرأة فى المجتمع، وتدعوها إلى المشاركة الفاعلة فى بناء مصر المستقبل، دراما تخلو من العنف، وتدعم الممارسات الإيجابية تجاه المرأة وتسهم فى تغيير الثقافة السلبية.ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر لكل صناع الدراما المستنيرين ممن يؤمنون بدور المرأة المصرية الوطنية والمخلصة، متطلعة إلى المزيد من التناول الإيجابى لدور المرأة فى المجتمع إعلاءً لصالح مصر .وأكدت ان الدراما التليفزيونية بشكل عام، والدراما المعروضة خلال شهر رمضان بشكل خاص لديها تأثير كبير جدًا على الجمهور، موضحة أن ما تعرضه الدراما هى الواقع الفعلى ، وبالتالى تؤثر على مواقف وسلوك الجمهور تجاه مختلف القضايا ومن بينها قضايا المرأة .وأضافت "مرسي"، أن نتائج رصد دراما 2018 الذى أجرته لجنة الإعلام بالمجلس عكست تحول إيجابى فى صورة المرأة فى الدراما.واستعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة بعض المؤشرات الهامة، موضحة أن المسلسلات هذا العام التزمت إلي حد كبير بالكود الإعلامي للمرأة الذي صدر عن المجلس في عام المرأة ٢٠١٧ ، وأقره المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مقارنة بالأعوام السابقة خاصة في الأدوار الرئيسية لأبطالها، فضلًا عن مساندة الدراما قضايا مكافحة الإرهاب ، وأظهر صور إيجابية للمرأة التي يستشهد ابنها على يد الجماعات الإرهابية ، وكذلك التحدث عن الإرهاب الديني والدموي في تنظيم داعش .وتابعت: "إن عدد القضايا التي تخص المرأة والتي تمت مناقشتها في المسلسلات المقدمة، ارتفعت كثيرًا عن الاعوام السابقة، مضيفة انه أتضح بوجه عام تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة ، أو في استخدام الألفاظ الخادشة في إظهار الصور السلبية للمرأة فقط علي حساب الصور الإيجابية".وأشارت "مرسي" إلى ان الدراما الرمضانية هذا العام عرضت قضية التمييز ضد المرأة بكافة أشكالها، و أظهرت الدراما نماذج للمرأة المُطلقة التى لا تستسلم لظروف المجتمع، والمرأة العاملة الطموحة دون إخلال بمسئولياتها، والمرأة القوية الناجحة التي تسعى لتنصر الخير على الشر ومواجهة أي خطر وتحافظ على أسرتها و المرأة التي لا تستسلم للظروف المحيطة بها على الرغم من الصعوبات التي تتعرض لها، فضلًا عن إظهار نماذج من المرأة المتحررة في إطار تقاليد المجتمع القادرة علي قيادة العمل في الشركات و مشاركة الرجل .وعرضت الدكتورة سوزان القليني التقرير النهائي لرصد وتحليل صورة المرأة في المسلسلات المقدمة خلال شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في هذه الأعمال وتحديد مظاهر الصور الإيجابية والسلبية للمرأةوكرمت رئيسة المجلس القومي للمراة، اعضاء وعضوات لجنة الإعلام بالمجلس، وطلاب جامعة عين شمس المشاركية في رصد دراما رمضان 2018، والخروج بالتقرير النهائي.