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محافظات

الجامعة الألمانية تنظم برنامجا تدريبيا لقيادات الأقصر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:52 م
صدى البلد
شمس يونس
شهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأثنين، البرنامج التدريبي لعدد من القيادات العليا والشبابية بالمحافظة، والذى تنظمه الجامعة الألمانية بديوان عام المحافظة.

وينص البروتوكول على تدريب 90 من القيادات العليا والشبابية بالمحافظة، على ثلاث دفعات تكون على مدار 3 سنوات متتاليه على نظم وتقنيات الإدارة الحديثة وحل المشكلات وسلوكيات العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحسين كفاءة الآداء وجودته.

وتنظم محافظة الأقصر خلال الأسبوع الحالى بالتعاون مع الجامعة الألمانية، التدريب الثانى لـ30 من القيادات العليا والشبابية على أن يكون تدريب القيادات العليا على مدار يومين على حل المشكلات، وتدريب القيادات الشبابية على سلوكيات العمل، وينتهى التدريب بنهاية الأسبوع الجارى.

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