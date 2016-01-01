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كأس العالم

المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:59 م
صدى البلد
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي البرازيل والمكسيك فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب كوسموس أرينا فى الدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم.

وبدأ منتخب المكسيك بالاستحواذ علي وسط الملعب عن طريق التمريرات القصيرة بين لاعبي البرازيل لبناء هجمات.

وهدد منتخب المكسيك مرمي البرازيل مع انطلاق المباراة من عرضية خطيرة وتدخل حارس مرمي السامبا ويبعد الكرة التي ارتدت لمهاجم المكسيك وسددها بقوة لتصطدم بالدفاع .

ورد نيمار علي هجمة المكسيك بتسديدة قوية من علي حدود منطقة الجزاء وانقذها حارس المكسيك فى الدقيقة الثالثة .

وباغت منتخب المكسيك مرمي البرازيل من عرضية رائعة عن طريق كارلوس فيلا من ناحية اليسار داخل منطقة الجزاء وتنتهى ركنية .

وأهدر المكسيك فرصة هدف بعد عرضية من ركنية ولمسة رأسية من داخل منطقة الجزاء كاد أن يقابلها خافيير هيرنانديز ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل.

وجاءت فرصة هدف للمكسيك بعد تمريرة عرضية يقابلها هيكتور هيريرا على حدود منطقة الجزاء ومراوغة رائعة للاعب البرازيل ولكن تنتهى دون خطورة بعد تصدي من دفاع البرازيل.

وعاد منتخب البرازيل بالضغط والاستحواذ علي الكرة وخاصة عن طريق نيمار وويليان بالأطراف، وتمركز دفاعي قوي من لاعبي المكسيك أمام هجمات السامبا.

وشكل البرازيل هجمة خطيرة ومنظمة بعد توغل من نيمار بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء وتسديدة وإنقاذ من حارس المكسيك وترتد وتصدى من دفاع المكسيك ويخرجها لركلة تماس.

وسدد خيسوس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصطدم بدفاع المكسيك وإلى خارج الملعب.

أهدر منتخب البرازيل هدفا محققا بعد مراوغة خيسوس لدفاع المكسيك داخل منطقة الجزاء ويسددها وإنقاذ من الحارس وترتد ومتابعة من كوتينيو ويسددها وتصدى من حارس المكسيك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للمدافع إدسون ألفاريز عقب تدخل عنيف علي نيمار.
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور
المكسيك يتراجع دفاعيا أمام كتيبة البرازيل ..صور

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