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برلمان

برلمانى يطالب بتحويل المدارس إلى مكان جاذب للتعليم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:58 م
النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة
معتز الخصوصى
رفض النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان مقترح النائبة ماجدة نصر بشأن وجود بتشريع يلزم ولى الأمر بتعليم أولاده مع فرض غرامة على أولياء الأمور المتخلفين عن تعليم أولادهم.

وأكد أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا يجب أن نهيئ أولا البنية التحتية لنظام التعليم والمدارس، وأن نشجع الطلاب ونحببهم فى الذهاب إلى المدرسة ونجعل منها بيئة جذب لهم وللتعليم ثم نحاسبهم ونعاقبهم بعد ذلك.

مشيرا إلى أن بعض المعلمين يسئيوا التعامل مع الطلاب فى المدارس، وهذا ينم عن جهلهم بأسلوب التعليم، الأمر الذى يجعلهم يتسربوا من المدارس ويكروهوا الذهاب إليها للتعلم.

وتابع: فى الأرياف هناك عدم اهتمام بالتعليم، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار ظاهرة التسرب فى التعليم والتحاق طلاب المدارس للعمل فى سن مبكرة ، الأمر الذى يهدد بمستقبلهم التعليمى.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه تهيئة البنية التحتية لمنظومة التعليم و المدارس ، ثم يتم وضع عقوبة لكل من يقوم بالتسرب من التعليم، كما سبق وأن قامت وزارة التعليم بتوفير وجبات التغذية المدرسية بعد التأكد من سلامتها.

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