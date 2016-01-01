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ديني

وزير الأوقاف يهنئ اللواء عباس كامل لتوليه مهام رئيس المخابرات العامة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:54 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء عباس كامل بتوليه مهام عمله رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي لتوليه مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

كما أرسل برقية تهنئة إلى اللواء ناصر فهمي لتوليه نائبًا لرئيس جهاز المخابرات العامة، والمستشارة أماني الرافعي لتوليها رئيسا لهيئة النيابة الإداري، مهنئا كلا منهم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمنى وزير الأوقاف لهم جميعا كل التوفيق في خدمة وطننا العزيز، سائلًا الله (عز وجل) أن يعين كلا منهم على ما أقامه فيه وولاه إياه، وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاهم.

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