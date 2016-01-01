الإفتاء: العبرة بالبركة وليست بالنعمة.. والكسب الحلال يورثها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العبرة ليست بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة، مشيرة إلى أن الكسب الطيب يورث البركة.



واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» الآية 96 من سورة الأعراف، منوهة بأن تقوى الله والإيمان به سبب سعة الرزق والبركة، أي كانت الظروف شدة أو رخاء.



وأوضحت أنه رغم ما كان يعانيه أصحاب الكهف من الظلم والاضطهاد وضيق العيش؛ فإنهم تحروا الطعام الحلال الطيب، فالكسب الطيب يورث البركة، مدللة بقول الله تعالى : «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا» الآية 19 من سورة الكهف.



وأضافت أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه نوح –عليه السلام- ألا يحزن، في قوله تعالى: «وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» الآية 36 من سورة هود، أي: لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة؛ فإن الدين عزيز، وإن قل عدد من يتمسك به، والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به.

