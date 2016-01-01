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الأوقاف تعلن خطة متكاملة لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:11 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
أعدت وزارة الأوقاف خطتها المالية للعام المالي الحالي 2018 /2019م وبنتها على عدة محاور تهدف في جملتها إلى تعظيم الموارد الذاتية التي حققت معدلات نمومتميزة خلال العام 2017/ 2018م ، مع ترشيد الإنفاق من خلال ربط أي إثابات أو حوافز بالتميز الحقيقي والعمل والإنتاج وعدم صرف أية حوافز إلا من خلال لجنة قيادية مختصة في كل من الوزارة والجهات التابعة لها .

وبلغ إسهام الوزارة من مواردها الذاتية في خطة العام المالي 2017 /2018م ما يزيد على 783 مليون جنيه منها 282 مليون جنيه لتحسين دخل اللأئمة متمثلة في استمرار صرف بدل صعود المنبر كاملًا، وصرف إعانة العلماء وتحسين دخلهم وبدل الاطلاع، حيث يتم تمويل 25% من بدل صعود المنبر، وبدل إعانة العلماء كاملًا وبدل التحسين كاملًا وبدل الاطلاع كاملًا من الموارد الذاتية للوزارة.

وفي إطار الدور الاجتماعي للوزارة في خدمة المجتمع تم تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن، منها 240 مليون جنيه لأعمال البر، و75مليون جنيه للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية.

هذا بالإضافة إلى تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف، وعلى أن تسلم الخطة للوزير خلال أسبوع من تاريخه، علمًا بأن جميع النفقات الذاتية تتم في إطار تنفيذ شروط الواقفين من جهة، واللوائح والقوانين المنظمة من جهة أخرى.

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