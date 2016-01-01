الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف لجبهة النصرة

شنت عناصر من تنظيم "جبهة النصرة"، اليوم الاثنين، هجوما عنيفا على محور صوران بريف حماة الشمالي، فيما تصدت وحدات الجيش السوري لهذا الهجوم.



وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نجحت قوات الجيش السوري بمساعدة فصائل الدفاع الوطني المساندة قبل أيام، في إحباط هجوم مباغت لمسلحي جبهة النصرة على بلدة زلين في ريف حماة الشمالي.



وأضافت أن القوات السورية تمكنت من منع تقدم العشرات من مسلحي ما يطلق عليه "جيش الغزاة"، الذين انطلقوا من بلدتي اللطامنة ولطمين.



وأفادت مصادر عسكرية بأن الهجوم كان مباغتا ، واستخدمت عناصر "جيش الغزاة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" وهي الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، سيارات وعربات تحمل مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمتوسطة.



وأحبط جنود الجيش السوري الهجوم بعد رصد تحركات المسلحين واستهدافهم، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف من قبل خطوط إمداد المسلحين القادمة من بلدة اللطامنة.



وأشارت الوكالة إلى أن جميع محاولات المسلحين المتكررة لاختراق ريف حماة الشمالي باءت بالفشل، وذلك بسبب تلغيم وتفخيخ الطريق الإسفلتي الواصل بين منطقة زلين والزلاقيات من قبل وحدات الهندسة في الجيش السوري.