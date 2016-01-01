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بعد تصريحات متحدث الوزارة وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان بتعرض 80% من زراعات المانجو للعفن الهبابي.. نقيب الفلاحين: القضاء على المرض مسئولية الزراعة.. ومركز البحوث عليه إيجاد حلول

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:00 م
صدى البلد
محمود محسن
  • نقيب الفلاحين: القضاء على العفن الهبابي مسئولية الزراعة
  • رئيس إتحاد الفلاحين يطالب الزراعة بحملة للحفاظ على المانجو
  • العقاري: على مركز البحوث الزراعية الكشف سريعا عن حلول لمرض العفن الهبابي

أكد النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما بين 70 لـ 80% من زراعات المانجو خارج الخدمة بسبب العفن الهبابى.

كما أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة أن عدم العناية من قبل المزارعين بالمحصول سبب في حدوث ظاهرة العفن الهبابي، مؤكدا أن الزراعة قد قامت بمكافحة 65% من الأشجار التى تعرضت للضرر.

فاستطلع صدى البلد آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن تفاصيل هذا الموضوع.

في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن مرض "العفن الهبابي" قد أثر تأثيرا كبيرا على محصول المانجو ، وأنه حذر من هذا المرض منذ فترة طويلة ولكن وزارة الزراعة تحركت بشكل متأخر.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأدوية والمبيدات التى يقوم بشرائها الفلاح لمكافحة هذا المرض تكون غير صالحة وفعالة للقضاء عليه، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة الزراعة توفير الأدوية والمبيدات اللازمة في الجمعيات الزراعية.

وتابع النقيب العام للفلاحين أن وزارة الزراعة تقع عليها المسئولية كاملة وليس الفلاح فالوزارة تخصص إرشادا زراعيا للمزارع بكيفية استخدام المبيدات وأن توفرها له في الجمعيات الزراعية .

كما أكد محمد فرج، رئيس إتحاد الفلاحين، أن زراعات المانجو خلال هذه الفترة تعاني من مرض "العفن الهبابي"، مطالبًا وزارة الزراعة أن تقوم بحملة قومية للحفاظ على هذا المحصول كونه أحد المحاصيل الرئيسية للمواطنين.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة قد ألقى باللوم على المزارعين خلال تصريحات إعلامية وهذا خطأ مشيرا إلى أن على وزارة الزراعة توفير الأدوية والمبيدات اللازمة لمحاربة هذا المرض.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن على وزارة الزراعة عدم ترك الفلاح وأن توفر له الأدوات اللازمة بالجمعيات الزراعية للحفاظ على هذا المحصول الهام.

فيما أكد محمد العقاري، نقيب الفلاحين، أن على مركز البحوث الزراعية البدء في عمل دراسات حول مرض «العفن الهبابي» الذي يصيب أشجار المانجو لإعطاء الفلاحين والمزارعين المعلومات اللازمة للتعامل مع هذا المرض.

وأصاف العقاري خلال تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه يجب أن يتم إيجاد حلول وتكون فعالة للتغلب على هذا المرض حتى لا نخسر المحصول الهام بالنسبة للمواطنين.

وتابع نقيب الفلاحين أنه على مركز البحوث الزراعية أخذ عينات من أشجار المانجو المصابة بالمرض حتى يتم العلاج في أسرع وقت حتى لا تصاب باقي الزراعات.

جدير بالذكر أن النائب هشام شحاتة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أكد في تصريحات إعلامية أن حوالي 80% من زراعات المانجو خارج الخدمة بسبب "العفن الهبابى" الذي أصاب أشجار المانجو في محافظة الإسماعيلية ، بنما أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة قد إن عدم العناية من قبل المزارعين بالمحصول سبب في حدوث ظاهرة العفن الهبابي، مضيفًا: قمنا بمكافحة 65% من الأشجار التى تعرضت للضرر.

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