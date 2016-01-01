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محافظات

غرق مجزر المحلة بمياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:41 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر الدكتور حاتم كمال، أنور مدير هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلي الدكتور مجدي عبد الحليم مدير مجازر الغربية بفتح باب التحقيق فى واقعة غرق مكاتب وغرف ساحة مجزر المحلة فى مياه الصرف الصحي والدماء الملوثه.

كما أمر مدير هيئة الطب البيطري بالضرورة إحالة مدير المجزر ومعاونيه للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وعدم الانضباط أثناء ساعات العمل الرسمي.

وأشار "أنور" أنه لا تهاون مع أى طاقم أداري مقصر فى عمله فى خدمة الجزارين والمربين وأصحاب المواشي مضيفا أن وجه بتشكيل لجنة لمعاينة ساحة ذبح المواشي داخل المجزر المنكوب حفاظا على أرواح وحياة العاملين والمواطنين المترددين عليه.

وكانت ساحات مجزرة المحلة العمومي قد شهدت انتشار البرك والمستنقعات الملطخة بدماء المواشي وسط انتشار الحشرات والهاموش الناقلة للأمراض والأوبئة وتعرض إصابة المواشي بأوبئة الجلد العقدي والحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع.

وأثار تلك الكارثة البيئة وتسرب مياه الصرف الصحي والملطخه بالدماء فى تصدع عدد من مباني المجزر وغرفه بسبب تهالك البنية التحتيه وسط انبعاث الروائح الكريهه الأمر الذي أغضب المواطنين القاطنين بمحيط المجزر خشية تعرضهم للإصابة الأمراض والأوبئة.
غرق مجزر المحلة بمياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.. صور
غرق مجزر المحلة بمياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.. صور
غرق مجزر المحلة بمياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.. صور
غرق مجزر المحلة بمياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.. صور
غرق مجزر المحلة بمياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.. صور

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