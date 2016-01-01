تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل عدد من القوانين

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب احمد الشريف وكيل اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قوانين المنشآت السياحية والفندقية والمرور ومكافحة الارهاب.



يهدف مشروع القانون الى مواجهة خطر جرائم الارهاب الذى يهدد الدولة كما يسعى لسد الطريق امام محاولات إيواء العناصر الارهابية او توفير الملاذ الآمن لهم او الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن اعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون الارهاب.



وأجلت اللجنة مناقشة المواد الى اجتماع اخر حتى يتمكن النواب من دراسته.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين المنشآت السياحية والفندقية والمرور ومكافحة الإرهاب.





يهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الدولة كما يسعى لسد الطريق أمام محاولات إيواء العناصر الارهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون الإرهاب.



