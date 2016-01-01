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كأس العالم

ميسي يقود الزمالك للتقدم على إنترناشونال برباعية فى الشوط الأول

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:21 م
صدى البلد
منتصر المرشدى - ملك موسى
أنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشوط الأول من اللقاء الودي الذي يجمعه حاليا أمام فريق انترناشونال سبورت، على ملعب دريم، بمدينة 6 أكتوبر بالفوز برباعية نظيفة. 

سجل ميسي هدفين وأحمد مدبولي هدفا وحسام باولو هدفا.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشوط الثاني أمام إنترناشونال سبورت في المباراة الودية المقامة حاليا بينهما بملعب دريم بـ 6 أكتوبر بتشكيل مكون من اللاعبين:

محمود عبد المنصف ومحمد حمدي ومحمود علاء وعلي حسين وبهاء مجدى وأحمد توفيق و معروف يوسف ويوسف أوباما ومحمد عنتر ومحمود حسن وكاسونجو.

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