رفض برلماني لاغتصاب الأراضي الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرن

طالبت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، الجامعة العربية سرعة التحرك عربيًا ودوليًا لمواجهة المشروعات الأمريكية المشبوهة والتي تهدف إلى فرض حلول أمريكية وإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ونسف فرص السلام في المنطقة.



وثمنت اللجنة جهود القيادة السياسية المصرية الحثيثة و الدؤوبة لرأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين ودعمها الكامل والصادق للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معلنة تمسكها بإقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وجددت اللجنة رفض أي مساع للدول المنحازة التي تكيل بمكيالين نحو اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرن، مدينة الانحياز الكامل للولايات المتحدة الامريكية مع المحتل الاسرائيلي الغاشم واعلانها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي ومساعيها المستمرة للضغط على كافة المنظمات الدولية لصالح إسرائيل.



وناشدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأثنين، الفلسطينيين بنبذ الخلافات والفرقة وتنحيتها جانبا والبعد عن المصالح الضيقة وتغليب المصالح العامة للشعب الفلسطيني.



وأعلنت لجنة الشئون العربية، رفضها قيام إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتماديها في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهدم منازلهم، مطالبة بالإفراج عن الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وشددت اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة تكاتف دول العالم لتقديم كافة صور الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

