الولايات المتحدة: سنصل بصادرات إيران النفطية إلى صفر

قال براين هوك كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن بلاده تسعى لخفض دخل إيران من النفط إلى "صفر".



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية، قال هوك إن حلمة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى تغيير سلوك قيادات النظام الإيراني الحالي، وفي هذا الإطار تسعى للوصول بحجم واردات النفط الإيراني لأكبر عدد ممكن من الدول إلى صفر في أقرب وقت ممكن.



وأضاف أن هناك بالفعل 50 شركة خفضت علاقاتها التجارية مع إيران قبل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها.



وأكد أن هناك من الاحتياطيات العالمية ما يكفي لتغطية حاجة سوق النفط لتعويض إمدادات الخام الإيراني.



وتابع أن الولايات المتحدة تعمل مع العديد من الأطراف من أجل ضمان استقرار السوق، بالتزامن مع الهدف الأمريكي بالوصول بدخل إيران النفطي إلى صفر.



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وقراره باستئناف فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تم تخفيف أو تعليق بعضها بموجب الاتفاقية، فيما توعد الرئيس الأمريكي بفرض المزيد من الاجراءات العقابية ضد إيران في الفترة القادمة، كما هدد الشركات الأوروبية التي تخرق الحظر بتلقي عقوبات مشددة.

