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وزير الآثار: 100 مليون جنيه شهريا للانتهاء من تطوير منطقة الهرم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:28 م
وزير الاثار خالد
وزير الاثار خالد عناني
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال وزير الاثار خالد عناني ان مرحلة تطوير منطقة الهرم ستتحول إلى حقيقة قريبًا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب ان هذا الملف مهم جدًا وأن القيادة السياسية وجهت بتمويل المشروع وانه تم توفير 100 مليون جنيه شهريا لهذا التطوير، مضيفا: أنفقنا اموالا  من اجل مزيد من التنظيم و لن نسمح بالعشوائية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم غلق مدخل السائحين مِن نزلة السمان وستتم الزيارات من مدخل الفيوم وأن يتم ترك وسائل النقل في الخارج و الانتقال بالداخل من خلال ركوب سيارات صديقة للبيئة وأضاف انه سيتم التعامل مع الخدمات في الداخل بطريقة افضل بحيث يشارك القطاع الخاص في ادارة الخدمات تحت إشراف الدولة التي تدير بمفردها مشروع الاهرامات من خلال وزارة الاثار.

وقال الوزير ان الدولة حريصة على مصالح اهالى نزلة السمان وأن هناك 1600 مواطن بأسرهم يستفيدون من العمل بمنطقة الهوم وأن الاجراءات التي سيتم اتخاذها من شأنها تنظيم الامور موضحا ان الدولة بذلت جهدا غير مسبوق و هناك أماكن لـ 1600 فرد وسيتم ترتيب عدد محدد من الجمال التي تدخل المكان.

وأضاف: سيكون هناك سينما وواجهة المتحف الكبير ستختلف وستفخرون بهذا المتحف الضخم موضحا ان المتحف يوفر الاف فرص العمل.

وأشار الى ان الحلم سيتحقق والانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى سيكون مع ديسمبر 2018 و هناك اجهزة تأمين ومراقبة جديدة وهي الأفضل على مستوى العالم و تحتاج شهورا.

وردا على سؤال بخصوص متحف التحرير قال الوزير لن يموت وهو مسجل اثرا ولن يستطيع احد الاقتراب من جدرانه.

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