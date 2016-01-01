تعرف على مخاطر تناول المثلجات والعصائر في الصيف

قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية ، إن الحرارة الشديدة التي نتعرض لها في فصل الصيف تجعلنا نرغب في تناول المشروبات والعصائر المثلجة ولانتقبل فكرة تناول الماء متوسط البرودة اعتقادا منا انها تلطف درجة حرارة الجسم لكنها للأسف تعرضنا لمخاطر كثيرة.



وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد" إن تناول المشروبات والعصائر والايس كريم شديد البرودة يعرضنا لمشكلات كثيرة تضر المعدة وتسبب عسر الهضم وتؤذي القولون وتعرضك لاضطرابات الجهاز الهضمي وفي مقدمتها الإسهال كما تصيب الجسم بصدمة حرارية تفقده توازنه وتنهك الكلى وتؤدي للكبد الدهني على المدى الطويل.



وأشار "سعيد" إلى أن العصائر الطبيعية متوسطة البرودة أفضل وسيلة للتخلص من حرارة الجو والقضاء على الشعور بالجفاف والإرهاق والعطش والإجهاد الحراري بشرط أن تكون معدة في مكان نظيف مشهود له بالثقة.