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طارق حجي: علينا الاهتمام بالثقافة كأساس للقوى الناعمة.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:26 م
طارق حجي
طارق حجي
هاني حسين
قال الدكتور طارق حجي الكاتب والمفكر السياسي، إننا نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاهتمام بالثقافة مثل باقي المجالات، مشيرا إلى أنه علينا باعتبارها ركيزة القوى الناعمة مثلما يتم الاهتمام بالقوى المادية.

وأضاف" حجي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نحتاج إلى خطة التقشف الحكومي تصاحب إجراءات الإصلاح الإقتصادي" .

وتابع:" نحتاج إلى ثورة ثقافية تماثل الثورة في إقامة المشروعات القومية .. ونحتاج إلى تغيير في الحياة السياسية في مصر".

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