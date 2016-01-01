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أخبار البلد

بروتوكول تعاون للنهوض بمنظومة التعليم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:38 م
الديب ابوعلى
وقع خلف الزناتي نقيب المعلمين، بروتوكول تعاون مع المدير العام لسفين للإستشارات التعليمية والتقنية بالمملكة العربية السعودية سليمان بن عبدالرحمن الفايز، في مجال التدريب النوعي للعمل بمنظومة تكاملية لمناهج العلوم والتكنولوجيا والتصميم الهندسي والرياضيات.

حضر التوقيع خالد بن عبدالله النامي المستشار والملحق الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية، ومحمد عبدالله أمين عام نقابة المهن التعليمية، والدكتور صابر صالح سليمان المستشار الأكاديمي والتقني لسفين للإستشارات التعليمية والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وكل من الدكتور مصطفي فتحي محمد ، والدكتور شريف حمدي ممثلي سفين بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد عبدالنور استشاري التدريب باتحاد المعلمين العرب.

وأوضح "الزناتي" أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب النوعي التعليمي لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مستوى الدول العربية لرفع كفاءات القيادات التعليمية وتمهير المعلمين العرب على المستوى المحلي والإقليمي آملين في التوسع الدولي، وعودة الريادة في إعداد جيل يتعايش مع مستجدات وتسارع العصر التكنولوجي وفقا للآليات والمعايير العالمية.

وأكد "الزناتي" حرص نقابة المهن التعليمية واتحاد المعلمين العرب على تحسين واقع التعليم العربي والمصري، خاصة في ظل التطور الهائل للتراكم المعرفي وكيفية الحصول عليه، والتعامل بها في عصر الحراك التكاملي للأنظمة المعرفية الطيفية كما وكيفا، الأمر الذي يتطلب سرعة التعامل الكيفي والكمي مع تلك الأنظمة.

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